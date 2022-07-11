Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda ön libero ve forvet bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.

Son olarak Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın orta saha transferindeki ilk tercihi Idrissa Gueye. Sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcu ve Paris Saint Germain kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor.

32 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibiyle yapacağı görüşme sonrasında serbest kalma ihtimalinin olması, Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Sarı kırmızılılar, Paris ekibinde 4,2 milyon euro kazanan Gueye'nin maaşını düşürmek istiyor.

Geçen sezon Paris Saint Germain formasıyla 33 maça çıkan Idrissa Gueye, bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Seferovıc satın alma opsiyonuyla kiralanmak istiyor

Galatasaray'da forvet transferi için de arayışlar sürüyor. Yönetim, Haris Seferovic için Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Sarı kırmızılar İsviçreli futbolcuyu yaklaşık 3 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon Benfica formasıyla 15 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 5 kez gol sevinci yaşarken 2 de asist yaptı.

Seferovic kadroya katılırsa Mbaye Diagne ile yollar ayrılacak.