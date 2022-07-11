Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, 37 yaşındaki Ronaldo'nun kadro planlaması içinde yer aldığını belirtti.

"Şu an bizimle olmamasının nedeni, kişisel konular. Cristiano Ronaldo'nun bu sezon bizimle kalmasını planlıyoruz."

Ten Hag, Portekizli Ronaldo'nun Manchester United için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

"Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ronaldo satılık değil. Kadroda yer alacak ve onunla büyük başarılara imza atacağız."

Manchester United'ın sezon öncesi Tayland'daki kampına katılmayan ve Portekiz Milli Takımı ile antrenmanlarını sürdüren Ronaldo'nun, İngiltere temsilcisinden ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

Real Madrid ve Juventus deneyimlerinin ardından eski kulübü Manchester United'a dönen Ronaldo, geçen sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada 24 gole imza atmıştı.