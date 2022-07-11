Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi.

Sivasspor, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay maça, Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Dimitri Goustas, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Erdoğan Yeşilyurt ve Mustapha Yatabare 11'iyle başladı.

Sivasspor'un golünü 18. dakikada Isaac Cofie kaydetti.

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Kamp çalışmaları kapsamında 28 Haziran'da Gerede'de toplanan ve ertesi gün hazırlıklara başlayan futbolcular, 13 günlük kampı tamamladı.

Kamp süresince yeni sezona teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yoğun tempoyla hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, toplam 21 antrenman yaptı.

Kampta, yeni transferler Murat Paluli, Robin Yalçın ve Karol Angielski de yer aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ayrıca kampta 2 de hazırlık maçı oynadı, Al Shamal'i 2-0, Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti.

Bolu kampının tamamlanmasının ardından 3 gün izin yapacak futbolcular, 15 Temmuz akşamı İstanbul'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.

Yeni sezon hazırlıklarını 26 Temmuz'a kadar Burgenland eyaletinin Güssing ilçesindeki Stegersbach kasabasında sürdürecek Sivasspor, burada 3 hazırlık maçı yapacak.