Türk Telekom Stadı'nda oynanan 15. hafta mücadelesinin ilk yarısından gol sesi gelmedi. Galatasaray, Feghouli'nin kafa golüyle 53. dakikada 1-0 öne geçti. Başkent ekibinde Orgill, 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Eksik kalan rakibi karşısında Galatasaray, Belhanda'nın 83. dakikada attığı penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.

10 kişi kalmasına ve 2-0 geriye düşmesine karşın maçı bırakmayan konuk MKE Ankaragücü, son dakikalarda müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlhan Parlak'ın 88. dakikadaki penaltı golüyle farkı 1'e indiren başkent ekibi, Kitsiou ile 90+1'de eşitliği yakaladı: 2-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 24'e çıkarırken haftaya ligin son sırasında giren MKE Ankaragücü ise puanını 10 yükseltti.

Kaynak: TRT SPOR