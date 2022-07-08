Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Marcao'yu KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, Marcao'nun İspanya'nın Sevilla takımına transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla'ya transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Sarı-kırmızılı takıma 2018-2019 sezonunun devre arasında katılan Marcao, 106'sı Süper Lig olmak üzere 141 resmi maça çıktı.
Brezilyalı futbolcu, birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Etiketler: Galatasaray İspanya Transfer Haberleri
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