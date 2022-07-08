Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay 3 futbolcusuyla yeniden anlaştı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, takım kaptanı İbrahim Öztürk ile Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç'in sözleşmelerini uzattı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, İbrahim Öztürk'le 1, Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç'le ikişer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbolculara yeni sezonda başarılar dilendi.
Etiketler: Altay Transfer Haberleri
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