Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 20:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Muhammed bonservisiyle G.Saray'da
[Fotograf: AA]
Galatasaray Kulübü, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiralanan Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı.
Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.
Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.
Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig Transfer Haberleri
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