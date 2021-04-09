Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray maçı öncesi Karagümrük'te 2 koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Fabio Borini ve Lucas Biglia koronavirüse yakalandı.
Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." denildi.
Etiketler: Koronavirüs Fatih Karagümrük Galatasaray
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