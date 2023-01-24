Ligde haftanın kapanış gününde HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe ve Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü maçları yapıldı.

Zirve takipçisi Fenerbahçe, Ümraniyespor'u son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında ise MKE Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi.

Lider Galatasaray seri galibiyetlerle yoluna devam ediyor

Lider Galatasaray, 20. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Haftaya 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek puanını 45'e çıkardı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 10 karşılaşmada sırasıyla 1 beraberlik ve üst üste 9 galibiyet elde etti. "Cimbom", çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı son 3 müsabakayı kazandı.

Resmi maçlarda son 12, Süper Lig'de ise son 9 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Galatasaray, bu süreçte 31 kez ağları havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.

Beşiktaş Şenol Güneş ile çıkışta

Beşiktaş, ikinci kez takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 5 maçını kaybetmedi.

Ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenilmelerinin ardından yolların ayrıldığı Valerien Ismael'in yerine göreve başlayan Güneş, siyah-beyazlıların başında 7. lig maçına çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki ilk 3 maçında sırasıyla galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşayan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor'un iç sahada bileği bükülmüyor

Ligin 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 35 müsabakaya çıkardı.

Süper Lig'de son iç saha mağlubiyetini 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a karşı yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 35 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 12 beraberlik aldı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: 1-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-3

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0

Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-1

HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

21. hafta programı

Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:

27 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)