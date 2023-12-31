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Spor
AA 31.12.2023 15:01

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı
[Fotograf: AA]

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin 100'üncü yaşı olan 2023 yılını geride bırakıyor ve 2024'e merhaba diyoruz. Galatasaray Spor Kulübü, 2023 yılını kazandığı sportif başarılarla olduğu kadar Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmanın sorumluluğunu da göstermiş olarak kapatmaktadır. Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde kulüp olarak almış olduğumuz hızlı yardım aksiyonu ve camiamızın insani değerleri her şeyin üzerinde tutan duruşu bizler için gurur kaynağı olmuştur. Sporun mutluluğa vesile olduğu bir yeni yıl umuduyla tüm Galatasaraylıların yeni yılını kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum."

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Galatasaray Dursun Özbek
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