Galatasaray kafilesi İstanbul'da

Ankara'dan THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında Genel Havacılık Terminali'nden çıktı.

Teknik ekip ve futbolcular, kendilerini bekleyen otobüse binerken, şampiyonluk coşkusunu da yaşamaya devam etti.

"Şampiyon belli. Şimdi ikinciye, üçüncüye bakacağız"​​​​​

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, herkesin çok mutlu olduğunu, güzel bir şampiyonluğa imza attıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılında "Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray" sloganıyla şampiyon olduklarını vurgulayan Özbek, şöyle devam etti:

"Herkese kutlu olsun. Öncelikle emeğe geçen herkese, futbolcularıma, teknik kadroma, yöneticilerime, camiama çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklediler. Biz de onlara söz verdiğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduk. Çok değerli bir şampiyonluktu. Dolayısıyla emeği geçen herkesi kutluyorum. Ben haftalar önce bir şey söylemiştim sizlere, belki hatırlarsınız. 'Şampiyon belli.' demiştim. Şampiyon belli. Şimdi ikinciye, üçüncüye bakacağız."

Hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi maçta rakiplerinin kendilerini alkışlamasını bekleyip beklemedikleri yönündeki soruya, "Fenerbahçe centilmen bir takım. Sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır." cevabını veren Özbek, "Sezon hiç kırılmadı. Sezon başından sonuna kadar böyle geldik. Kaç haftadır Galatasaray lider. Kırılma anı yok. Biz inanmıştık ve dolayısıyla şampiyon olduk. Şampiyonluk Galatasaraylılara kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle görüştüğünü ve yönetmeliğe göre ilk iç saha maçında kupanın geleceğini vurgulayan Dursun Özbek, "Kupa Ali Sami Yen'de olacak" dedi.

Özbek, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak ise kalan 1 maçın oynanmasını beklediklerini, ondan sonra karar vereceklerini belirtti.

"Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız başarı çok önemli"

Galatasaray'ın başındaki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk, şu anda yaşanan en güzel durumun sarı-kırmızılı taraftarları sokaklarda sevinirken görmek olduğunu dile getirdi.

Taraftarla beraber çok yol kat ettiklerini vurgulayan Buruk, "Onların mutluluğunu görmek en büyük değer bizim için. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk vardı ve bunu başarıyla yerine getirdik. Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ediyorum. 'İnşallah nice şampiyonluklara.' diyorum ama Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız başarı çok önemli. 23. şampiyonluğa ulaştık. İnşallah daha büyük başarılara ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray altyapısında yetişip, sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza attığını hatırlatan Buruk, "Bunun dışında Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşamıştım. Akhisarspor'da da Türkiye Kupası'nı kazanmıştım. Buraya kupalarla geldim. İlk senemde Galatasaray'da oyuncularımla şampiyonluk yaşamak çok önemliydi. Hepsini tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.