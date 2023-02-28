Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İspanya'nın Lleida kentinde oynanan ilk maçta rakibini 86-61 yenen sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmişti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, bir önceki turda Fransa'nın Basket Lattes ekibini eleyerek çeyrek finale yükselmiş, İspanya temsilcisi Cadi La Seu ise bir diğer Fransız takımı Carolo Basket'i eleyerek Galatasaray'ın rakibi olmuştu.