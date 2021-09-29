Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de Velodrome Stadyumu’nda Fransız ekibi Olympique Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

Grupta ilk maçlar sonunda sarı-kırmızılılar 3 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Marsilya ise 1 puanla ikinci sırada yer alıyor. İlk hafta Galatasaray sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup ederken, Marsilya ise Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray ile Marsilya, oynayacakları karşılaşma ile ilk kez rakip olacak.

Fransızlarla 19 kez karşılaştı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 19 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 4 maçta ise kazanan çıkmadı.

Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes ve Bordeaux ile mücadele etti.

Avrupa kupalarında 296. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 295 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 104 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu.

77 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 394 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa'da 89. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 88 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 19 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 121 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa’da 7 maça çıktı

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 7 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 3 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 2 kez de berabere kaldı. Aslan son olarak sahasında karşılaştığı Lazio’yu 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de kırmız kart cezasından dolayı oynayamayan Brezilyalı futbolcu Marcao, Marsilya karşısında görev alabilecek. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fransız futbolcu Sacha Boey de görev verilmesi halinde oynayabilecek.

Marsilya'da tanıdık yüz

Galatasaray'ın rakibi Marsilya'da tanıdık bir futbolcu da yer alıyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder yaz transfer döneminde Roma'dan Marsilya'ya kiralık olarak gitti.

Cengiz, Fransız ekibinde 8'i lig, 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 9 resmi maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Pawel Raczkowski düdük çalacak

Marsilya-Galatasaray karşılaşmasını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. VAR'da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da da Krzysztof Jakubik görev alacak.