Galatasaray ideal geniş kadrosuna yaklaştı

Galatasaray'da transfer dönemini hareketli geçiriyor. Sarı kırmızılılar, geçen sene kiralık olarak forma giyen Icardi'nin yanı sıra Zaha, Ziyech, Tete ve Angelino gibi önemli isimleri takıma dahil etti.

Kalabalık bir oyuncu grubuyla sezona başlayan Galatasaray, ilk resmi maçların ardından ideal geniş kadrosuna yaklaştı.

Bafetimbi Gomis, Okan Kocuk ve Emre Taşdemir ile sözleşme yenilenmedi. Mustafa Muhammed, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç da bonservisleriyle takımdan ayrıldı.

Nicolo Zaniolo, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Yusuf Demir ise kiralandı. Yönetim, takımda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmaya devam edecek.

Yunus Akgün için teklifleri değerlendirecek

Kadrodaki şişkinliği biraz daha azaltmayı planlayan sarı kırmızlılı ekip, Yunus Akgün için gelen teklifleri de değerlendirecek. Galatasaray, bu transferden yaklaşık 8 milyon euroluk bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

23 yaşındaki futbolcu için en ciddi talip ise Championship ekiplerinden Leicester City'den geldi. Yunus Akgün de kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor.