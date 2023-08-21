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Spor
AA 21.08.2023 15:45

Bakhtiyor Zaynutdinov resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyor Zaynutdinov'u 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Bakhtiyor Zaynutdinov resmen Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlıların internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, 2023-2024 sezonu yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bakhtiyor Zaynutdinov'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Dün oynanan Pendikspor maçında stada gelerek taraftarları selamlayan Kazak futbolcunun lisansı da bugün çıkarıldı.

İşlemlerin ardından Bakhtiyor Zaynutdinov, Türkiye Futbol Federasyonunun listesinde yer almaya başladı.

Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.


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