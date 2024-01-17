Galatasaray HDI Sigorta CEV'de yarı finale yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Galatasaray HDI Sigorta: Mijailovic, Ahmet Tümer, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet)
Fonte Bastardo Azores: Lahoz, Gomez, Lopez, Gonzalez, Gilbert, Dutra (Massimino, Pereira, Pomberio, Passalent, Prieto)
Setler: 21-25, 25-23, 25-16, 25-23
Süre: 106 dakika (26, 28, 24, 28)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ivan Momirov (Bulgaristan), Michele Brunelli (İtalya)