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Spor
AA 17.01.2024 22:49

Galatasaray HDI Sigorta CEV'de yarı finale yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta CEV'de yarı finale yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta: Mijailovic, Ahmet Tümer, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet)

Fonte Bastardo Azores: Lahoz, Gomez, Lopez, Gonzalez, Gilbert, Dutra (Massimino, Pereira, Pomberio, Passalent, Prieto)

Setler: 21-25, 25-23, 25-16, 25-23

Süre: 106 dakika (26, 28, 24, 28)

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ivan Momirov (Bulgaristan), Michele Brunelli (İtalya)


 

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