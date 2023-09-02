Galatasaray Gaziantep deplasmanında üçledi

Kalyon Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.

Son şampiyon Galtasaray, ligde çıktığı 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik almış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle 3. haftadaki maçı ertelenen Galatasaray, Gaziantep FK galibiyetiyle puanını 7’ye yükseltti.

Ev sahibi Gaziantep FK, sezona istediği gibi başlayamadı. Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte son 4 lig maçını da kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

GOL - Dk. 6 Kerem Aktürkoğlu attığı golle Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. Kerem Demirbay'ın kafa vuruşu savunmaya çarptı, topu takip eden Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde gelişine vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

GOL - Dk. 64 ve 73 Icardi, Gazitantep FK’yı da boş geçmedi ve Galatasaray’ı 3-0 öne geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL 5. dakikada Galatasaray öne geçti. Tete'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Kerem Demirbay'ın yaptığı kafa vuruşunda top, Jevtovic'ten döndü. Karambol sonucu topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Batuhan Şen'in sağından filelere gitti: 0-1.

21. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içerisinde iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Riascos'un ceza yayı üzerinden pasında topla buluşan Ömürcan Artan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50.dakikada Gradel’in ceza alanına ortasına iyi yükselen Dijiobodji’nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

GOL 63. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla buluşan Icardi’nin vuruşu ağlara gitti. Bu vuruş ofsayt gerekçesiyle gol olarak kabul edilmedi. Ancak VAR odasından gelen uyarının ardından hakem golü geçerli sayarak orta noktayı gösterdi. 0-2

GOL 72. dakikada Ömürcan’ın müdahalesi ile ceza alanı içerisinde Icardi’nin yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Icardi, topu ağlara yolladı. 0-3

75. dakikada Mertens ceza alanında topla buluştuktan sonra topu Kerem Aktürkoğlu’na aktardı. Kerem’in vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem golü iptal etti.

83. dakikada Sacha Boey’in ceza alanına gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu’nun röveşatasında top yandan dışarı çıktı.

89. dakikada Ömürcan’ın ceza alanına ortasında Riascos’un vuruşunu Sacha Boey kale çizgisinden çıkardı.

Mücadele Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep FK: Batuhan Şen- Ömürcan Artan, Djilobodji (Dk.84 Arda Kızıldağ), Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic (Dk.68 Veliu), Furkan Soyalp, Bikel (Dk.84 Ogün Özçiçek), Maxim, Gradel, Riascos (Dk.68 Markovic)

Galatasaray: Muslera –Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Angelino (Dk.85 Kazım Can Karataş), Torreira, Kerem Demirbay (Dk.80 Halil İbrahim Dervişoğlu), Mertens (Dk.80 Kaan Ayhan), Tete (Dk.62 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk.80 Bakambu)

Goller: Dk.5 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 63 ve Dk. 72 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy, Djilobodji (Gaziantep FK)

Stat: Kalyon Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık.