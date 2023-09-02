Konyaspor deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
RAMS Başakşehir, ligde çıktığı 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. TÜMOSAN Konyaspor ise ligde oynadığı 4 maçın ikisini kazanırken, ikisinde berabere kaldı.
GOL - Dk. 53 Sokol Cikalleshi Tümosan Konyaspor'u öne geçiren golü atıyor.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
1. dakikada Ömer Ali Şahiner'in uzun pasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Piatek'in vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Bernardoni topu çıkartarak gole izin vermedi.
20. dakikada ceza sahası önünden serbest atış kullanan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Bernardoni topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
30. dakikada Piatek'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.
43. dakikada gelişen RAMS Başakşehir atağında ceza sahasında Ahmet Oğuz'un ters vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.
Aynı dakikada hızlı gelişen TÜMOSAN Konyaspor atağında ceza sahası önünde Medipol Başakşehirli futbolcu Ba, Michalak'a yaptığı müdahale sonucu doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
GOL 53. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Michalak'ın soldan pasında ceza sahasında Guilherme ile verkaç yaparak kale sahasının sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.
69. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu yumrukladı. Penaltı noktasına yakın bölgeden Cikalleshi'nin röveşata vuruşunda ise meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve TÜMOSAN Konyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ba, Cemali Sertel, Abeid (Dk. 62 Keny), Berkay Özcan (Dk. 90+1 Emirhan İlkhan), Deniz Türüç (Dk. 46 Lima), Figueiredo (Dk. 90+1 Efecan Barlık), Serdar Gürler, Piatek (Dk. 63 Pelkas)
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Paz (Dk. 75 Nzonzi), Cicaldau (Dk. 62 Yunus Mallı), Muric (Dk. 62 Moreno), Michalak (Dk. 75 Andreasen), Cikalleshi
Gol: Dk. 53 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 43 Ba (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 13 Ahmet Oğuz, Dk. 72 Paz (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 37 Berkay Özcan, Dk. 40 Deniz Türüç, Dk. 64 Pelkas (RAMS Başakşehir)
Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay.