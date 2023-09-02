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Spor
TRT SPOR/AA 02.09.2023 21:40

Antalyaspor Kayserispor karşılaşmasında eşitlik bozulmadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor, Mondihome Kayserispor karşılaşması 1-1 tamamlandı.

Antalyaspor Kayserispor karşılaşmasında eşitlik bozulmadı

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti.

Ligde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, puanını 3'e yükseltti.

Ligde 1 galibiyeti olan ve 3. beraberliğini alan Kayseri temsilcisi, puanını 6'ya yükseltti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gol - Dk. 34'te Thiam, Kayserispor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Thiam, kafayla topu kaleci Leite'nin solundan ağlara gönderdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gol - Dk. 44'te Streek, attığı golle Antalyaspor'a eşitliği getirdi. Streek, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından filelerle buluşturdu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada sağ köşeden korneri kullanan Larsson'un ceza sahasına ortasında Saric topa kafayı vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

20. dakikada Larsson'un ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.

21. dakikada Thiam'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda, meşin yuvarlak dışarıya gitti.

GOL  34. dakikada konuk ekip öne geçti. Ramazan Civelek'in sağ köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Thiam, kafayla topu kaleci Leite'nin solundan ağlara gönderdi. 0-1.

GOL  44. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Carole'ün ceza sahasında uzaklaştırmak için vurduğu top, takım arkadaşı Arif Kocaman'a çarptı. Kısa düşen topu ceza alanında önünde bulan Streek, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından filelerle buluşturdu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

46. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında bulan Saric’in sert şutunu kaleci kurtardı.

59. dakikada Bünyamin Balcı’nın pasında sağ kanattan ceza alanına giren Buksa’nın, sağ çaprazdan sert şutu karşı kale direği dibinden az farkla auta gitti.

69. dakikada Bytyqi’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Saric’in sert şutunu kaleci çeldi. 

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray, Ufuk Akyol, Saric, Holtmann (Erdoğan Yeşilyurt dk. 39), Van De Streek (Btyqi dk. 67), Larsson (Milosevic dk. 83), Buksa (Assombalonga dk. 83)

Kayserispor: Bilal, Uzodimma (Talha Sarıaslan dk. 90), Attamah, Arif Kocaman, Carole (Muhammet Eren Arıkan dk. 81), Ackah, Ramazan Civelek (Mane dk. 67), Kemen (Baran Ali Gezek dk. 81), Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı

Goller: Van De Streek (dk. 44) (Antalyaspor), Thiam (dk. 34) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kemen, Carole, Baran Ali Gezek (Kayserispor), Güray Vural, Assombalonga (Antalyaspor) 

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Yasin Kol, A. Bora Özkara, Anıl Usta.

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