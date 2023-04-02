Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 86. dakikada Fredrik Midtsjö ve 90+8. dakikada Nicolo Zaniolo'nun penaltıdan kaydettiği gollerle mağlup etti.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 63'e çıkartırken, Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından büyük mutluluk yaşayan sarı-kırmızılılar, galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarıyla paylaştı.

Taraftarların istediği üzerine galibiyet "üçlü"sünü Fredrik Midtsjö çektirdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.

Fredrik Midtsjö'nün ilk golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez ağları havalandırdı.

Müsabakada 74. dakikada Sergio Oliveira'nın yerine oyuna dahil olan Norveçli futbolcu, 86. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Maçta 64. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo ise 90+8. dakikada penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti. İtalyan futbolcu, Galatasaray'da ikinci golünü attı.

Okan Buruk sarı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakada sarı kart gördü. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, yaptığı itirazlar nedeniyle 90. dakikada Buruk'a sarı kartını çıkardı.

Taraftardan Emre Akbaba'ya tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Adana Demirspor'da forma giyen eski futbolcuları Emre Akbaba'ya tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın 84. dakikasında yerini Mert Çetin'e bırakan Emre Akbaba'yı ıslıkladı.

Galatasaraylı taraftarlar, 85. dakikada yerini Gulbrandsen'e bırakan eski oyuncuları Henry Onyekuru'yu ise alkışladı. Bu arada maçı, 44 bin 782 biletli taraftarın statta takip ettiği bildirildi.