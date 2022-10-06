Nef Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cibara ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı. Sarı-kırmızılı voleybol takımının teknik ekibi ve oyuncuları da imza töreninin düzenlendiği salonda yer aldı.

Cibara, sponsorlukların amatör branşlar için önemine değindi.

"Sponsorluklar, en büyük destek aldığımız, hem mali hem de manevi açıdan bir gönül birliği oluşturduğumu iş ortaklığı. Bizim düşündüğümüz sponsorluk yapısı bundan farklıydı. Ancak daha önceki yönetimler döneminde yapılmış kontratlardan çıkamadığınız için bu sene de bu şekilde devam etmek istiyoruz. Ancak bizim düşündüğümüz, ileride yapmak istediğimiz iş birliği şu anda sadece kadın basketbol takımımızda uyguladığımız şekilde bir ortak yönetim. Sponsorlarla, bize sadece maddi kaynak sağlasın diye bu imzaları atmıyoruz. Beraber, onların da kuracağı ekiple kulübün o şubesinde yetkili ve deneyimli eski sporcuları veya yöneticileriyle beraber bir heyet oluşturup devam etmek. Bu sene böyle gidiyoruz ama bundan sonra en kısa zamanda yeni sisteme döneceğiz."

Desteğinden dolayı Dinçer Azaphan'a teşekkür eden sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, "Gerçekten iyi bir takım oluşturduk. Yeni katılan elemanlarımız da var. Hepsi ya milli takımlarımızda ya da altyapımızdan gelen arkadaşlar. Çok başarılı bir başlangıç yaptılar. Hafta sonu Hatay Büyükşehir Belediyespor deplasmanı var. Hatay deplasmanında da üç puan kazanabileceklerine ben inanıyorum. Ondan sonra önümüzdeki üç maçlık zorlu bir seri var. Ona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Cibara, kulübün camia içinden veya dışından, hatta rakiplerinin yöneticileri tarafından da desteklendiğini vurguladı.

"Son dönemde deniz küreği çok popüler spor dallarından biri. Bununla ilgili rakiplerimizden birinin yönetim kurulu üyesi, yurt dışına teknelerin tedariki için ekip gönderdi ve bunu bitiriyor. Galatasaray'daki dayanışma hem sponsorluk hem de diğer alanlarda devam ediyor. Biz herkese gerekli ortamı sağlıyoruz."

"Hem tesise hem de altyapıya yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi, basketbol ve voleybolda altyapı ile tesise yatırım yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Cibara, basketbol ve voleybolda rakipleriyle aralarındaki bütçe farkına değindi.

"Basketbolda liderle bütçe farkımız 1'e 10. Voleybolda bütçemiz en fazla 1 milyon dolardır. Gelir gider farkına dikkat ederek hareket ediyoruz. Bizim 1 milyon dolar bütçemiz varken rakibimizin bir oyuncusu 1,5 milyon avro kazanıyor. Oyuncularımız, hocamız, tamamen Galatasaray ruhuyla armaya hizmet etmek için çok fedakarca çalışıyor. Son 10 sene içinde altyapıya ve tesisleşmeye çok önem verdik. Kadınlarda veya erkeklerde hangi takıma baksanız Galatasaray altyapısından yetişmiş, milli takıma kadar yükselmiş en az bir oyuncu var. Bu anlayışla devam ediyoruz. Hem basketbolda hem de voleybolda altyapıdan yetişen oyuncularla devam ediyoruz. Hem tesise hem de altyapıya yatırım yapmaya devam edeceğiz."

"Hedefimiz daha da yükseldi"

Mehmet Cibara, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda da forma giyen Burak Güngör'ün transfer edilmesiyle hedeflerinin yükseldiğini kaydetti.

Cibara, Efeler Ligi'nde 2 sezon içinde şampiyonluk hedeflediklerini aktardı.

"Hedefimiz Efeler Ligi'nde ilk 4'e girmekti. Türk Milli Takımı'nın 1 numaralı smaçörü Burak Güngör de bize katıldı. Şimdi hedefimiz daha da yükseldi. Şimdi hedefimiz CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, CEV Kupası'nda ve Türkiye Kupası'nda final oynamak. Beklediğimiz gibi giderse hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız. Dönem sonunu görürsek ocak ayında bir transfer daha yapabiliriz. Türkiye Ligi şampiyonluğunu uzun zaman sonra, 2 sezon içinde alacağız."

Dinçer Azaphan: Ne gerekiyorsa kulübümüzün yanındayız

Galatasaray'da bu sezon farklı branşlarda 9. sponsorluğunu yapan Dinçer Azaphan, sarı-kırmızılı kulübü desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Azaphan, yaklaşık 2 hafta önce kadın voleybol takımına sponsor olduklarını aktardı.

"Metin Oktay ruhu 10 numara olduğu için hedefimiz inşallah 10. sponsorluk. Galatasaray Spor Kulübünün futboldan ibaret olmadığını paylaşıyoruz. Bundan sonra da ne gerekiyorsa kulübümüzün yanındayız."

Azaphan, Galatasaray için bir projesinin olduğunu belirtti.

"Aklımda bir geniş proje var. Başkanımız ve yöneticilerimizden gelecek onaya göre sunmak istiyorum. Ancak bu başka bir branşa sponsor olmak değil, daha büyük ve geniş bir proje. Sponsorlukların sayısı önemli değil. Kulübüme az da olsa katkıda bulunduysam ne mutlu. Kendi çapımda projelerim var. Yönetimimiz onay verirse gerçekleştiririz. Vermezlerse farklı şekilde destek olmaya devam edeceğim."

Azaphan, başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin geçmiş yönetimlere göre daha ilgili olduğunu vurguladı.

"Benim için Galatasaray Başkanı kimse başımın tacıdır. Daha açık konuşmak gerekirse Sayın Dursun Özbek ve yönetiminin ilgisi geçen yönetimlerden kat kat daha fazla. Ben kimseye küsmem, ne zaman görev düşerse buradayım. Geçen yönetim ve başkanlarımıza saygı duyuyorum. Belki de ihtiyaç olmadığı için benim önerilerime, maillerime cevap vermediler. Benim yönetici veya başkan olmak gibi bir niyetim kesinlikle yok. Ben Galatasaray tribünündeki Dinçer Azaphan olarak buradayım. Böyle de devam edeceğim. İhtiyaç olduğu sürece ben buradayım. Ancak şu anki başkanımız ve yöneticilerimizin gösterdiği ilgiyi başkalarından görmedim."

Dinçer Azaphan, Galatasaray haricinde farklı branşlarda milli takımların da ihtiyaç duyulması haricinde sponsoru olabileceğini belirtti.

"Milli takımlardan bir teklif geldiği zaman 'Hayır.' deme imkanım olamaz. Türk bayrağının yanında Tunç Holding'in isminin olması bana şeref ve onur verir."