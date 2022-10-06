Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2022 takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı ile Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokors Şampiyonası, 8-9 Ekim tarihlerinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenecek.

İlk gün Balkan ülkelerinin yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten sporcular mücadele edecek.

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Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağı ise MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak.

Şampiyonada 7 Ekim Cuma günü teknik kontroller, 8 Ekim Cumartesi günü öğleden önce antrenman ve sıralama turları yapılacak. Aynı gün öğleden sonra ilk etap yarışlar start alacak. 9 Ekim Pazar günü saat 10.00'da ise BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası yarışları gerçekleştirilecek.