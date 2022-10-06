Giresunspor Beşiktaş'tan çekinmiyor
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Bitexen Giresunspor, galibiyete odaklandı.
Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ercan Ayhan, sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçladıklarını, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını söyledi.
Ayhan, Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğuna işaret etti.
"Kulüpler, camialar ne kadar büyük olsa da futbol sahada yürekle oynanır. Geçtiğimiz sezon bunu tüm futbol camiasına gösterdik. Geçen sezon Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-0 gibi farklı skorla yendik. Giresun'da ise berabere kaldık. Aynı başarıları bu sezon da gerçekleştirmek istiyoruz. Beşiktaş'tan çekinmiyoruz. Onları evlerine puansız yollayacağız."
Ayhan, bu sezon başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı amaçladıklarını vurguladı.
"Mütevazı bir kulübüz. Kadrosuyla, kulübüyle, mali yapısıyla mütevazı bir camia. Ancak geçtiğimiz sezon Süper Lig'de adından söz ettiren bir takım olduk. Bu dönemdeki hedefimiz daha da iyi yerlere ulaşmak. Sezona da iyi başladık. İddialı bir takım haline geliyoruz."
"Süper Lig'de yenemeyeceğimiz takım yok"
Ayhan, hiçbir kulüpten çekinmediklerini dile getirdi.
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