Galatasaray engel tanımadı

RAMS Park'ta hakem Atilla Karaoğlan’ın yönettiği karşılaşmayı, Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray’ın gollerini 26. dakikada Victor Nelsson ve 86. dakikada penaltıdan Mertens kaydetti.

Gaziantep FK’nın tek golünü ise 57. dakikada Aylton kaydetti.

İlk yarının sonlarında penaltı kazanan Kayserispor’a tecrübeli kaleci Muslera, gol şansı tanımadı.

Bu galibiyetle puanını 51'e yükselten Galatasaray, 2. sıradaki yerini korudu.

29 puanı bulununan Kayseri ekibi ise 8. sırada bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray evindeki yenilmezliğini 27 maça çıkardı

Sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğine devam etti ve seriyi 27 maça çıkardı. Galatasaray, Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens, pasını penaltı noktası civarındaki Halil'e aktardı. Bu oyuncu uygun şut açısı bulamayınca topu yanındaki Tete'ye verdi. Brezilyalı futbolcunun uygun durumdaki şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL - 26. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Nelsson'un kafayla vurduğu top savunmadaki Attamah'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

[Fotoğraf: DHA]

41. dakikada Kayserispor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan Hasan Ali'nin ortasında penaltı noktası üzerindeki Bahoken'in topukla vurduğu top Abdülkerim'e çarparak oyun alanını terk etti. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda korner kararı verdi. VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Abdülkerim'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada Bahoken'in kullandığı penaltıda sağına yatan kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

45+5. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Bilal soluna uçarak topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı 1-0 önde bitirdi.

54. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Ndombele’nin dokunduğu top ceza yayı üzerinden Zaha’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanına auta gitti.

GOL - 57. dakikada Torreira’nın geri pasında araya Boa Morte, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera’nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

[Fotoğraf: AA]

63. dakikada ceza yayı gerisinden Mertens’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal Bayazıt’ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

82. dakikada Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde Hasan Ali Kaldırım’ın müdahalesiyle Barış Alper yer kaldı. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 86. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mertens, sol köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ndombele (Kerem Demirbay dk. 65), Torreira (Berkan Kutlu dk. 77), Tete (Baran Demiroğlu dk. 77), Mertens (Eyüp Aydın dk. 87), Zaha, Halil Dervişoğlu (Kaan Ayhan dk. 65)



Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Baran Gezek dk. 81), Boa Morte (Carole dk. 75), Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek (Hayrullah Erkip dk. 75), Bahoken



Goller: Nelsson (dk. 26), Mertens (dk. 86 pen.) (Galatasaray), Boa Morte (dk. 57) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Okan Buruk (Teknik Direktör), Mertens (Galatasaray), Karimi, Mehmet Eray Özbek, Gökhan Sazdağı, Recep Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Ramazan Civelek (Kayserispor)

Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, A. Bora Özkara