Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Divan Kurulu çevrim içi toplanacak
Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, 21 Mart Pazar günü çevrim içi düzenlenecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak divan kurulu toplantısı, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Kulüp üyeleri toplantıyı, "www.gsdivan.com" internet sitesi üzerinden takip edebilecek.
Toplantıda, 2018-2021 dönemine ait üç yıllık faaliyet raporunun sunumu gerçekleştirilecek ve kulübü ilgilendiren güncel konular hakkında katılımcılara söz verilecek.
Etiketler: Galatasaray
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