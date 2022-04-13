Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Galatasaray-Dinamo Kiev maçı biletleri satışta
Ukrayna’da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için 'Barış için maç' sloganıyla oynanacak Galatasaray-Dinamo Kiev özel maçının biletleri satışa çıktı.
Galatasaray, Ukrayna’da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 14 Nisan Perşembe günü saat 17.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda 'Barış için maç' sloganıyla özel bir karşılaşma oynayacak.
Maçın biletleri, bugün Passolig’in resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.
Bu özel müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1 - Doğu 113 blok: 100 TL
Kategori 2 - Doğu 110-111-112-114-115-116-210-216 blokları: 50 TL
Kategori 3 - Kuzey Kale arkası: 25 TL
Etiketler: Galatasaray Ukrayna
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