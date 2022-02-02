Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Transfer konusunda Domenec ve Campos ile geceli gündüzlü çalışma yapıp, Galatasaray'ın öncelikli ihtiyaçlarını belirledik." dedi.

Kaleci ve orta sahanın yanında eksik gördükleri yerlerden birinin de forvet hattı olduğunu, bu sorunu ise Gomis transferiyle çözdüklerini belirten Elmas, "Mustafa Muhammed'in Afrika Kupası'nda olması, Diagne'nin de sakatlığı nedeniyle bir eksikliğimiz de forvetteydi. Ligimizi bilen bir santrfor arayışımız vardı. Gomis, Galatasaray'dan ayrılışı çok tartışılan, yeri bir türlü doldurulamayan, yeri doldurulmak için ciddi maliyetlere girilen bir oyuncuydu. 5-6 alternatifimiz vardı. Takımımıza en uygun, en hızlı katkı verebilecek ve önümüzdeki yabancı oyuncu kararlarını da riske etmeyecek bir transfer oldu. Gomis de çok istekliydi. Galatasaray'da bitmemiş bir işi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezonun kadrosu için çalıştıklarını kaydeden Elmas, planlamanın yüzde 50 seviyesinde hazır olduğunu dile getirdi.

"Gedson'u isteseydik, alırdık"

Geçen sezon kadrolarında bulunan ve ara transferde ismi sık sık gündeme gelen Gedson Fernandes'e değinen Elmas, "Görüştüğümüz oyunculardan biri de Gedson oldu. Takımımızda bir süre oynamış, taraftarın da sevdiği genç bir yıldız adayı. Oyuncuyla ilgili Benfica'yla bir yazışma yaptık. Benfica bizden 2 sezon için bir milyon euroluk kira ücreti istedi. Onun üzerine 7,5 milyon euro satın alma, 10 milyon teklif gelirse oyuncunun gitme hakkı bulunan bir teklif verdi. Kulübün finansal durumu açısından, önümüzdeki sezonun planlaması ve opsiyonlarını açık bırakma adına bu üç futbolcuyu (Inaki Pena, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis) aldık. Gedson'u isteseydik, alırdık. Önceliğimiz olmadığı için almama kararı verdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Florya'da ciddi değişim var"

Taraftarları yanlış yönlendirenlerin olduğunu savunan Elmas, şunları söyledi:

"Buna bazı yorumcuların da katkısı var. O yorumculara da savaş açıyoruz. Gerek hukuki, gerek resmi açıklamalarla bunu yapacağız. Hukuksuz bahis promosyonu yapan hesaplarla ortak çalışan, elimizde belgesi olan hesaplar var. Bu tür ufak bütçelerle, 10-15 hesapla Galatasaray'ın geleceğini belirlemeye çalışan ellere kulübü bırakmayacağız. Bu transfer sürecinde arkadaşlar sabah akşam çalıştı. Teşekkür ediyorum. Florya'da ciddi değişim var. Altyapıda stratejik projelerimiz dahilinde bazı hamleler oluyor, onları da duyuracağız. Büyük bir mücadele veriyoruz. Camiamızın da dışarıda yapılan orantısız algılara gerçekten bağımsız bakış açısıyla bakmasını rica ediyorum. Üyelerin ve taraftarın eleştirileri başımız üzerine. Galatasaray normal zamandan geçmiyor. Kulübü her türlü mali ve manevi tehlikeden kurtarma çalışması yapıyoruz."

Geçmişte yapılan menajerlik sözleşmeleri üzerine çalıştıklarını anlatan Elmas, "Kimin ne kadar komisyon aldığı üzerine çalışıyoruz. Bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Bütün menajerlerin ne kadar ücret aldığını, hangi oyuncudan ne kadar komisyon aldığını herkes bilsin. Bundan sonra da yaptığımız sözleşmelerde menajerlerin almış olduğu komisyonları ve oyuncuların aldıklarını detaylarıyla açıklayacağım." diye konuştu.

"Altyapı oyuncularına musallat olmuş menajerler var"

Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve Olimpik Marsilya'ya imza atması nedeniyle kadro dışı bırakıldığı yönünde iddiaların bulunduğu Bartuğ Elmaz'ın durumuna değinen Elmas, "Bartuğ, Galatasaray'ın ciddi yatırım yaptığı bir oyuncu. Galatasaray'ın, bu kadar yatırım yaptığı oyuncunun kontratını son seneye bırakmaması lazım. Maalesef yetenekli altyapı oyuncularına musallat olmuş, kazanacakları komisyon için kulüp bağlarını koparıp, onları yurt dışına götürme veya yurt dışına götürüp Türkiye'ye getirmek gibi planlar yapan menajerler var. Bunlara da son vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Bartuğ ve babasıyla görüştüğünü aktaran Elmas, "Kendisi burada kalmak istemedi. Menajerler zaten ikna etmişti. Bartuğ bugün Galatasaray tesislerinde kalıyor, yemeğini yiyor, altyapı antrenmanlarına çıkıyor. Galatasaray'a güvenmiyorsa zaten yeri yoktur. Bu çocukların ve ailelerinin aklını çelen menajerler konusunda bir liste çalışması yapıyoruz. Artık bu kişilerin dadandığı genç ve kaliteli oyuncularımız takımda yer alamayacak. Galatasaray'ın yatırım yaptığı oyuncuları kullanan, sadece para kazanmak isteyen menajerlere futbolcularımızı emanet etmeyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.