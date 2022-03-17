Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

28. dakikada Marcao Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Barcelona'da Pedri 37. dakikada eşitliği ağladı. 1-1

İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

Galatasaray'ın Avrupa serüveni

Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı.

E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Bu turda Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle dönerek tur ümitlerini artırdı.

Barcelona Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu. Katalan temsilcisi, sarı-kırmızılılar karşısında favori gösterildiği ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

MARCAO ATTI GALATASARAY ÖNE GEÇTİ - 28. dakikada sağ kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Alexandru Cicaldau ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Marcao kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 1-0

GOL - BARCELONA KARŞILIK VERDİ - 37. dakikada Ferran Torres'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pedri iki rakibini geçerek yerden vuruşunu yaptı ve top sol köşeden filelerle buluştu. 1-1

Stat: Nef

Hakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti (İtalya)

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang.

Sarı kartlar: Dk. 27 Busquets (Barcelona), Dk. 30 Marcao (Galatasaray)

Goller: Dk. 28 Marcao (Galatasaray), Dk. 37 Pedri (Barcelona)