Galatasaray Avrupa Ligi’ne galibiyetle başladı

RAMS Park'ta İspanyol hakem Alejandro Hernandez’in yönettiği karşılaşmayı, Galatasaray, 3-2 kazandı.

Galatasaray’ın gollerini 19. dakikada Kerem Demirbay, 61. dakikada Ladislav Krejci kendi kalesine ve 90+1. dakikada galibiyeti getiren golü Mauro Icardi attı, Sparta Prag’ın gollerini ise 47. dakikada Angelo Preciado ve 65. dakikadar Jan Kuchta kaydetti.

Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sparta Prag’da ise 80. dakikada Matej Rynes ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.

Galibiyet golü Mauro Icardi’den

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Sparta Prag maçında attığı galibiyet golüyle bu sezonki gol sayısını 19’a çıkardı.

30 yaşındaki futbolcu bu gollerin 13’ünü Süper Lig’de, 5’ini UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde, 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde kaydetti.

Kerem Demirbay bu sezonki 2. golünü attı

Kerem Demirbay, Sparta Prag maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 2’ye çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Dries Mertens 7. golünü kaydetti

Dries Mertens, Sparta Prag karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı.

36 yaşındaki futbolcu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 2’sini Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde attı.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

İlk dakikada Kuchta'nın soldan ortasında Laçi'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

6. dakikada sol korner çizgisi direği yakınında Kerem Demirbay'ın hatalı pası sonucunda Nelsson'dan önce araya girerek topu kapan Birmancevic'in çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 19. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kerem'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Vindahl'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

33. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından şutunda kaleci Vindahl'ın çeldiği top penaltı noktası civarındaki Torreira'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Sparta Prag gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Birmancevic, pasını daha uygun durumdaki Kuchta'ya verdi. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

44. dakikada Birmancevic'in yaklaşık 30 metreden, cepheden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'nın solundan auta çıktı.

Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

47. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Icardi’nin kafayla uzaklaştırdığı topu Preciado önünde buldu. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından gelişine yaptığı sert şutta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 1-1

50. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Mertens, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Icardi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

54. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi’nin tek vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri geldi.

60. dakikada savunmanın hatasında Icardi araya girerek pasını Mertens’e aktardı. Mertens’in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. 2-1

62. dakikada Nelsson, savunma arkasına sarkan Birmancevic’e yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

65. dakikada Preciado, topu sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Kuchta’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

70. dakikada Berkan Kutlu’nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Torreira’nın kafa vuruşunu kaleci Vindahl kornere çeldi.

80. dakikada Rynes, Barış Alper Yılmaz’a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90. dakikada savunma arkasına sarkan Wiesner’in vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı.

90+1. dakikada Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan topu ceza sahası ön çizgisinde bulunan Icardi’ye çıkardı. Icardi, ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2

Galatasaray, konuk ettiği Çekya ekibi Sparta Prag’ı 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Abdülkerim Bardakcı dk. 55), Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay (Zaha dk. 83), Torreira (Ndombele dk. 90), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Vinicius dk. 90), Kerem Aktürkoğlu (Tete dk. 84), Icardi



Sparta Prag: Vindahl, Preciado (Wiesner dk. 74), Vitik, Sorensen, Krejci, Rynes, Laçi (Solbakken dk. 74), Kairinen, Birmancevic (Sadilek dk. 84), Karabec (Haraslin dk. 65), Kutchta (Olatunji dk. 84)



Goller: Kerem Demirbay (dk. 19), Mertens (dk. 60), Icardi (dk. 90+1) (Galatasaray), Preciado (dk. 47), Kuchta (dk. 65) (Sparta Prag)

Kırmızı kartlar: Nelsson (dk. 62) (Galatasaray), Rynes (dk. 80) (Sparta Prag)

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Laçi, Birmancevic, Krejci (Sparta Prag)

Stat: RAMS Park

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo