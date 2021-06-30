Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda kadroya takviye yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Başkan Burak Elmas, ilk olarak Onyekuru, Kaan Ayhan ve Gedson Fernandes 3’lüsünde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Henry Onyekuru için Monaco kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Sarı kırmızılı kulüp, bir önceki yönetim sürecinde 4 milyon 350 bin euro satın alma opsiyonu olan Nijeryalı futbolcunun fiyatını aşağıya çekmeyi planlıyor.

24 yaşındaki futbolcu ile herhangi bir sorun olmadığı, Galatasaray'ın bu transferi 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle bitirmek istediği öğrenildi.

Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı

Teknik direktör Fatih Terim’in kadroda ısrarla istediği Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı.

Portekizli futbolcunun kulübü Benfica ile kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Kaan Ayhan için Sassuolo bekleniyor

Kaan Ayhan içinse Sassuolo’nun yapacağı stoper transferi bekleniyor.

İtalyan kulübü, kadrosuna yeni bir defans oyuncusu katması halinde milli futbolcunun transferi için Galatasaray’a olumlu yanıt verdiği de gelen haberler arasında.