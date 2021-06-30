Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni transferler için imza töreni düzenlendi.

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı İsmail İltemir, törende yaptığı konuşmada, 22 yaşındaki iki genç futbolcuyu kırmızı-beyazlı takıma dahil ettiklerini söyledi.

Floranus ile 3, Sousa ile ise 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten İltemir, "Futbolcularımızın Antalyaspor formasıyla uzun süre başarı elde etmesini temenni ediyoruz. Yeni transferlerimize başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik de futbolcuların, teknik direktör Ersun Yanal'ın takip ettiği gençler arasında yer aldığını söyledi.

Genç futbolcuların yetenekleriyle takıma olumlu katkı sağlayacaklarına inandıklarını aktaran Çelik, oyunculara başarılar diledi.

Futbolculardan Sousa, Türkçe olarak "Merhaba" dedi.

"Burası benim için çok iyi bir fırsat olacak"

Antalyaspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Sousa, "Burası benim için çok iyi bir fırsat olacak. Kendi adıma bireysel katkılarla Antalyaspor'a en iyi hizmeti vermek için buradayım." ifadelerini kullandı.

Floranus ise Antalyaspor ile sözleşme imzaladığı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kendisini evinde gibi hissettiğini aktaran Floranus, "Antalyaspor'un önemli başarılar elde etmek istediğinin farkındayım. Taraftarın ateşli, tutkulu olduğunu biliyorum. Ben de onlar için elimden geleni sahada yapacağım. Şehirde Antalyaspor bayraklarını gördüm. Ben de taraftara layık olacağım." diye konuştu.