Fenerbahçe uzun süredir arayışlarını sürdürdüğü teknik direktörünü buldu.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılan kongre sonrası teknik direktörü açıklayacağını duyurmuştu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden pazartesi günü yapılan açıklamada yeni teknik direktörün birkaç gün içinde duyurulacağı ifade edildi.



O teknik direktörün Portekizli Paulo Fonseca olduğu öğrenildi. 48 yaşındaki teknik direktör daha önce İtalya'da Roma takımını çalıştırıyordu.