Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 14:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'de teknik direktör belli oldu
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe uzun süredir arayışlarını sürdürdüğü teknik direktörünü buldu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılan kongre sonrası teknik direktörü açıklayacağını duyurmuştu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden pazartesi günü yapılan açıklamada yeni teknik direktörün birkaç gün içinde duyurulacağı ifade edildi.
O teknik direktörün Portekizli Paulo Fonseca olduğu öğrenildi. 48 yaşındaki teknik direktör daha önce İtalya'da Roma takımını çalıştırıyordu.
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