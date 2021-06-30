Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
EURO 2020'de çeyrek final maçları 2-3 Temmuz'da oynanacak
EURO 2020'de son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.
Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:
2 Temmuz Cuma:
19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)
22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)
3 Temmuz Cumartesi:
19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)
22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)
Etiketler: Euro2020
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