Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
30 Eylül Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)
1 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
30 Eylül Cumartesi:
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Ekim Pazar:
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
1 Ekim Pazar:
15.00 Diyarbekirspor-1461 Trabzon FK (Diyarbakır)
15.00 Vanspor FK-Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)
15.30 Ankaraspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
16.00 Nazilli Belediyespor-Adıyaman FK (Nazilli İlçe)
16.00 Altınordu-Bucaspor 1928 (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Bursaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
19.00 Hes İlaç Afyonspor-Esenler Erokspor (Zafer)
19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Weecoins Kırklarelispor (Mersin)
19.00 Karacabey Belediyespor-Kırşehir FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Kırmızı Grup
1 Ekim Pazar:
15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-GMG Kastamonuspor (Iğdır Şehir)
15.30 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Isparta 32 (Dağılgan)
16.00 İskenderunspor-Karaman FK (Eyüp)
16.00 Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)
16.00 Sarıyer-Etimesgut Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)
16.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Düzce Şehir)
16.00 Somaspor-İnegölspor (Soma Atatürk)
19.00 Menemen FK-Fethiyespor (Menemen İlçe)
19.00 Denizlispor-Anagold 24Erzincanspor (Denizli Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup:
1 Ekim Pazar:
15.00 Artvin Hopaspor-Tarsus İdman Yurdu (Hopa İlçe)
15.30 Talasgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
16.00 Edirnespor-Kepezspor (Edirne 25 Kasım)
16.00 İnegöl Kafkas Gençlikspor-Kırıkkalegücü (İnegöl İlçe)
19.00 Karabük İdmanyurdu-Aliağa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 52 Orduspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Yeni Ordu)
Küçükçekmece Sinopspor-Mardin 1969 (Saati ve stadı henüz açıklanmadı)
2. Grup:
1 Ekim Pazar:
15.00 3Gen Holding Elazığspor-TPAO Batman Petrolspor (Elazığ)
15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Amasyaspor (Kelkit İlçe)
15.30 Anadolu Üniversitesi-Pazarspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
16.00 Efeler 09-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)
16.00 Bulvarspor-Sapanca Gençlikspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
19.00 Silifke Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Silifke Şehir)
19.00 KArşıyaka-Turgutluspor (Alsancak Mustafa Denizli)
3. Grup:
1 Ekim Pazar:
13.30 1922 Konyaspor-Kuşadasıspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Sivas 4 Eylül-Bornova 1877 (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.00 Bayburt Özel İdarespor-Darıca Gençlerbirliği (Bayburt Genç Osman)
15.00 Karaköprü Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Faruk Çelik)
15.30 Osmaniyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (7 Ocak)
16.00 Belediye Kütahyaspor-Akhisarspor (Dumlupınar)
16.00 Silivrispor-ONVO Ağrı 1970 (Silivri Müjdat Gürsu)
4. Grup:
1 Ekim Pazar:
15.00 Sebat Gençlikspor-Siirt İl Özel İdaresi (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor (Gaziosmanpaşa)
15.30 Bitexen Adana 1954 FK-Orduspor 1967 (Tarsus Şehir)
16.00 Bursa Yıldırımspor-Nevşehir Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
16.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Muş 1984 Muşspor (Bergama 14 Eylül)
19.00 Balıkesirspor-23 Elazığ FK (Balıkesir Atatürk)
19.00 Güneş Holding Çankayaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Osmanlı)