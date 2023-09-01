Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

Yarın

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)

Trendyol 1. Lig

Bugün

21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

Yarın

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.15 Manisa FK-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)

3 Eylül Pazar:

17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

19.15 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

21.45 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)

21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın

20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucaspor 1928 (Mersin)

20.00 Karacabey Belediyespor-Bursaspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

3 Eylül Pazar

16.00 1461 Trabzon FK- Zonguldak Kömürspor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Diyarbekirspor-Serik Belediyespor (Diyarbakır)

16.00 Bitexen Vanspor-Adıyaman FK (Van Atatürk)

16.30 Ankaraspor-Ankara Demirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

17.00 Nazilli Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Nazilli İlçe)

20.00 Esenler Erokspor-Weecoins Kırklarelispor (Eseneler Erokspor)

4 Eylül Pazartesi

20.00 Hes İlaç Afyonspor-Kırşehir Futbol SK (Zafer)

Kırmızı Grup:

3 Eylül Pazar

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Etimesgut Belediyespor (Iğdır Şehir)

16.30 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Uşakspor (Dağılgan)

16.30 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Gazi)

16.30 Düzcespor-Belediye Derincespor (Düzce Şehir)

17.00 Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Maltepe Hasan Polat)

17.00 İnegölspor-Fethiyespor (İnegöl İlçe)

17.00 Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Soma Atatürk)

20.00 Menemen FK- Isparta 32 Spor (Menemen İlçe)

20.00 Denizlispor-Karaman FK (Denizli Atatürk)