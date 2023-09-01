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Spor
AA 01.09.2023 09:51

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına İtalya ev sahipliği yapacak.

Formula 1'de sıradaki durak İtalya
[Fotograf: AA]

Şampiyonanın 15. ayağı, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek.

İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 17.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise 3 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 11, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 339 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 201

3. Fernando Alonso (İspanya): 168

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 156

5. Carlos Sainz (İspanya): 102

Takımlar

1. Red Bull: 540

2. Mercedes: 255

3. Aston Martin: 215

4. Ferrari: 201

5. McLaren: 111

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