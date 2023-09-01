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Spor
AA 01.09.2023 00:22

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk yüzücüden rekor

Türk yüzücü Emre Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Manhattan Adası'nın çevresini 7 saat 3 dakika 50 saniye ile tamamlayarak 2023 yılı en hızlı geçişine ve dünya tarihindeki en hızlı 9. süreye imza attı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk yüzücüden rekor
[Fotograf: AA]

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) yaptığı açıklamaya göre, şampiyon Türk yüzücü Emre Erdoğan, 20 köprüden oluşan New York'un 46 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası'nın etrafını, 30 Ağustos Çarşamba günü, 7 saat 3 dakika 50 saniye ile tamamladı. Bu süreyle 2023 yılının en hızlı geçişine ve dünya tarihindeki en hızlı 9. süreye imza atan sporcu, Manhattan maratonunu tamamladı.

Daha önce İngiliz Kanalı ve Katalina Boğazı'nı da geçen Emre Erdoğan, bu üç maratonu başarıyla tamamlayan yüzücülere verilen ve dünyada Ağustos 2022 itibarıyla yalnızca 269 yüzücünün sahip olduğu Üçlü Taç (Triple Crown) ünvanına da sahip oldu.

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