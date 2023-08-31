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Spor
AA 31.08.2023 21:29

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonun en iyileri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonun en iyi futbolcuları ve teknik direktörlerine verilen ödüller sahiplerini buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonun en iyileri belli oldu

Ödüller, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen grup aşaması kura çekimi sonrası dağıtıldı.

Josep Guardiola ve Erling Haaland

Manchester City'nin tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasında önemli rol oynayan isimlerden Josep Guardiola en iyi erkek teknik direktör, Erling Haaland da en iyi erkek futbolcu ödülünü kazandı.

Barcelona formasıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve İspanya ligini, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Aitana Bonmati, en iyi kadın futbolcu seçildi.

İngiltere Milli Takımı'nı 2022'de Avrupa şampiyonluğuna, 2023'te de dünya ikinciliğine taşıyan Sarina Wiegman ise en iyi kadın teknik direktör ödülünün sahibi oldu.

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