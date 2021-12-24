- Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 2. Grup'a 19. hafta maçları yapılacak

- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları oynanacak

İSTANBUL (AA) -

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

25 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

26 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)

27 Aralık Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

17.30 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

25 Aralık Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Nasadoge Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

26 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor (Eyüp)

19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

25 Aralık Cumartesi:

13.00 Ankara Demirspor-Teco Karacabey Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

26 Aralık Pazar:

13.00 Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)

13.00 Uşakspor-Pazarspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)

13.00 Nazilli Belediyespor-Şanlıurfaspor (Nazilli)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Bucaspor 1928 (Tarsus)

13.00 Isparta 32-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

25 Aralık Cumartesi:

13.00 Turgutluspor-Kahramanmaraşspor (Turgutlu 7 Eylül)

26 Aralık Pazar:

13.00 Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 İnegölspor-Somaspor (İnegöl)

13.00 Niğde Anadolu-Silahtaroğlu Vanspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

13.00 Adıyaman FK-Bodrumspor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Afjet Afyonspor-Çorum FK (Zafer)

13.00 Diyarbekirspor-Sarıyer (Diyarbakır)

13.00 Ergene Velimeşespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Sakaryaspor-Sivas Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. Lig

2. Grup:

25 Aralık Cumartesi:

13.00 Yomraspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yomra)

26 Aralık Pazar:

12.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılcabölükspor (Iğdır)

13.00 Bayrampaşa-Hacettepe (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-68 Aksaray Belediyespor (Elazığ Doğukent)

13.00 İskenderunspor-Kuşadasıspor (İskenderun 5 Temmuz)

13.00 52 Orduspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Yeni Ordu)

13.00 Altındağspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Çubuk)

13.00 Çarşambaspor-Bitexen Düzcespor (Çarşamba)

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Siirt Atatürk)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

25 Aralık Cumartesi:

12.00 Kireçburnu-Amed Sportif Faliyetler (Çayırbaşı)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Beşiktaş Vodafone (Yenisahra)

12.00 Hatayspor-Altay (Defne Belediyesi Atatürk)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Fatih Vatanspor-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü (Fatih Mimar Sinan)

14.30 Fenerbahçe-1207 Antalyaspor (Dereağzı Tesisleri)

B Grubu:

25 Aralık Cumartesi:

12.00 Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Vali Nihat Canpolat Sümer)

12.00 Bitexen Sivasspor-Fatih Karagümrük (Cumhuriyet Üniversitesi)

12.00 Çaykur Rizespor-Hakkarigücü (Mehmet Cengiz Tesisleri)

13.00 Dudullu-Galatasaray Hepsiburada (Dudullu)

14.00 ALG Spor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Batur)

26 Aralık Pazar:

11.00 Trabzonspor-Konak Belediyespor (Yavuz Selim)