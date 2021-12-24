Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Bu sezon ligdeki 8. galibiyetini alan ve 28 puana ulaşan Beşiktaş 7. sıraya yükseldi.

Önder Karaveli yönetiminde 7 puan

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen 19 yaş altı teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan aldı.

Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 ve Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Gol yeme serisi sürüyor

Beşiktaş'ın ligdeki gol yeme serisi Göztepe karşısında da sürdü.

Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen siyah-beyazlı takım, üst üste 14. maçta kalesinde gol gördü.

Beşiktaş söz konusu 14 maçta toplam 27 gol yedi.

Ersin ikinci kez penaltı kurtardı

Göztepe'nin kazandığı penaltı atışında gole izin vermeyen kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon ikinci kez penaltı kurtardı.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı evinde 2-1 yendiği maçta rakibinin kazandığı penaltıda Mustafa Muhammed'in vuruşunda başarılı bir kurtarış yapan 20 yaşındaki file bekçisi, Göztepe karşısında da 41. dakikada Soner Aydoğdu'nun penaltı atışında gole izin vermedi.

Siyah-beyazlı taraftarlar maç içinde ve sonunda Ersin lehine tezahüratta bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Rosier ikinci kez kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier bu sezon ikinci kez aynı durumla karşı karşıya kaldı.

Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Rosier, Göztepe karşılaşmasının 81. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 43. dakikasında sarı kart gören Rosier, 81. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Vida ve Arslanagic sakatlandı

Karşılaşmanın 90. dakikasında Göztepe'nin kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş ceza alanı içinde topa hamle yapan Domagoj Vida ile Dino Hugo Arslanagic kafa kafaya çarpıştı.

Her iki oyuncunun başında kanama oldu. Vida ve Arslanagic tedavilerinin ardından oyuna devam etti.

[Fotoğraf: DHA]

Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve yardımcıları maçın bitişiyle saha kenarında büyük sevinç yaşadı.

Karaveli maçın ardından sahaya girerek oyuncularını tek tek kutladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar da Önder Karaveli'ye büyük sevgi gösterisinde bulunarak tribünlere çağırdı. Tribünleri tek tek dolaşan Karaveli, gözyaşlarını tutamadı.

Göztepe üst üste 3. yenilgisini aldı

Göztepe ligde üst üste üçüncü kez mağlup oldu. Bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrılan Göztepe, 14 puanda kaldı.