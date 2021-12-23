Serie B yönetimi, 26 ve 29 Aralık tarihlerinde oynanması planlanan 19 ve 20. hafta maçlarının, Serie B takımlarında oynayan futbolcular arasında artan COVID-19 vakaları sebebiyle ertelenmesine karar verdi.

Söz konusu karşılaşmalar ocak ayı içerisinde oynanacak.

Corriere dello Sport gazetesi, özellikle Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza ve Spal takımlarında çok sayıda COVID-19 vakası olduğunu yazdı.

Son haftalarda COVID-19 vakalarının hızlı şekilde yükseldiği İtalya'da hükümet, salgının yayılmasını önlemeye yönelik yeni tedbirleri değerlendirmeye başladı.