Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya Serie B'ye koronavirüs engeli
İtalya İkinci Futbol Ligi’nin (Serie B) 19. ve 20. haftasında oynanması gereken müsabakalar, takımlarda artan koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.
Serie B yönetimi, 26 ve 29 Aralık tarihlerinde oynanması planlanan 19 ve 20. hafta maçlarının, Serie B takımlarında oynayan futbolcular arasında artan COVID-19 vakaları sebebiyle ertelenmesine karar verdi.
Söz konusu karşılaşmalar ocak ayı içerisinde oynanacak.
Corriere dello Sport gazetesi, özellikle Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza ve Spal takımlarında çok sayıda COVID-19 vakası olduğunu yazdı.
Son haftalarda COVID-19 vakalarının hızlı şekilde yükseldiği İtalya'da hükümet, salgının yayılmasını önlemeye yönelik yeni tedbirleri değerlendirmeye başladı.
Etiketler: Koronavirüs
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