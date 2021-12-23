Trabzon Valiliği önünde otomobilin anahtarını milli sporcuya veren Vali İsmail Ustaoğlu, Busenaz'ın 69 kiloda olimpiyat şampiyonu olarak Türk bayrağını göndere çektirdiğini anımsattı.

Ustaoğlu, Sürmeneli'nin Türkiye'ye ve Trabzonlulara hem gurur hem de heyecan yaşattığını vurguladı.

"Busenaz, genç yaşta göstermiş olduğu başarıyı devam ettirecek. İnanıyorum ki bundan sonra bizim gençlerimiz de kendisini rol model alacak. Biz buna inanıyoruz."

Valimiz İsmail Ustaoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Olimpiyat Şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli'ye Trabzon halkı adına alınan hediye otomobili Valiliğimiz önünde düzenlenen törenle teslim etti. pic.twitter.com/z4wiNvAuQ1 — Trabzon Valiliği ???????? (@TrabzonValilik) December 23, 2021

Ustaoğlu, Trabzon halkı adına Sürmeneli'ye otomobil hediye ettiklerini belirtti.

"Ülkemize ve Trabzon'umuza bu gururu yaşatan Busenaz kızımıza Trabzon halkımızın ve iş adamlarımızın armağanı olarak otomobil hediye ediyoruz. Busenaz'ın antrenmanlara daha rahat gidebilmesi ve günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmesi adına kendisine bir araç hediye ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

Busenaz Sürmeneli: 2024 için hedeflerimizi de koyduk

Milli boksör Busenaz Sürmeneli de olimpiyat şampiyonu olduğunda hissettiği duyguları paylaştı.

"Sizin için büyük bir başarı olabilir ama benim için büyük bir başlangıç oldu. Çocuklar bize bakarken gözü parlıyor. Gururlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Ağlattın beni kız'. Bunlar çok güzel duygular. 2024 için hedeflerimizi de koyduk. Çalışmalarımız devam ediyor. Valimize ve Trabzon halkına teşekkür ederim."