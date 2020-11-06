Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, üçüncü hafta maçlarında hem gol hem galibiyetle tanıştı.

Tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşayan İstanbul ekibi, gruptaki Leipzig ve Paris Saint-Germain maçlarında ortaya koyduğu iyi mücadeleye karşın sahadan puansız ayrılırken, turnuvadaki ilk galibiyetini İngiliz ekibi Manchester United'a karşı alarak dikkatleri üzerine çekti.

Demba Ba ve Edin Visca'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, Manchester United'ın 10 maçlık deplasman galibiyeti serisine son verdi. Ocak ayında Liverpool'a 2-0 yenilen İngiliz ekibi, 19 maç sonra ikinci deplasman mağlubiyetini İstanbul'da aldı.

Manchester United İstanbul'da galibiyeti unuttu

Dünyanın en büyük kulüplerinden Manchester United, İstanbul takımlarıyla yaptığı son üç deplasman maçından da puansız ayrıldı.

Galatasaray, 2012 yılında "Devler Ligi"nde ağırladığı İngiliz temsilcisini Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenerken, 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olan Manchester United, Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Sivasspor da haftayı kayıpsız geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor, sahasında Azerbaycan'ın Karabağ ekibini 2-0 yendi.

Büyük çekişmeye sahne olan ve iki kez beraberliği yakaladığı Villarreal deplasmanında 5-3 kaybeden, öne geçtiği Maccabi Tel Aviv karşısında 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, Avrupa kulvarında 11 yıl aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde "krallar" gibi

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Avrupa kulvarında ortaya koyduğu performansla gündeme oturdu.

Avrupa Ligi'nde takımının Çek temsilcisi Sparta Prag'ı deplasmanda 4-1 yendiği maçta hat-trick yapan 23 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi Milan'ı deplasmanda 3-0 yendikleri mücadelede üç golü de atan isim oldu.

Toplam gol sayısı 6'ya çıkaran Yusuf Yazıcı, gol krallığı yarışında da ilk sırada yer alıyor. Milli futbolcuyu dörder golle Darwin Nunez (Benfica), Paco Alcacer (Villarreal), Munas Dabbur (Hoffenheim), Michael Liendl (Pellets), Mikael Ishak (Lech Poznan) ve Elton Acolatse (Hapoel Beer Sheva) izliyor.

Avrupa kupalarında ilk

Ortaya koyduğu performansın ardından L’Equipe gazetesinin kapağına taşıdığı Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda grup aşamasında iki hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Milli futbolcu, ayrıca Avrupa kupalarında bir sezonda iki deplasman maçında hat-trick ilk oyuncu unvanını elde etti.

Yusuf Yazıcı'nın golleriyle sahadan galibiyetle ayrılan Lille, Milan'ın 24 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Gol pasları Cengiz Ünder'den

Leicester City'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının gollerine katkı vermeye devam ediyor.

Premier Lig'de Arsenal'ı 1-0 yendikleri maçta Jamie Vardy'ye verdiği şık gol pasıyla gündeme gelen milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de Braga'yı 4-0 mağlup ettikleri mücadelede Kelechi Iheanacho'nun ikinci golünün pasını verdi.

Braga karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Cengiz Ünder, 62. dakikada yerini Dennis Praet'ye bıraktı.

Orkun Körkçü de boş geçmedi

Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen milli futbolcu Orkun Körkçü, takımının Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı 3-1 yendiği maçta rakip fileleri havalandırdı.

19 yaşındaki oyuncu, 71. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.

Rapid Wien forması giyen Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir de Avrupa Ligi'nde 4-3 kazandıkları Dundalk maçında takımını 4-2 öne geçiren golü attı.