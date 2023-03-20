Konya 100.Yıl 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi Beyşehir Belediyespor ile Gerezspor Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Sağanak yağmur altında oynanan müsabakada çim sahanın zemini adeta balçığa dönüştü. Göllenmelerin de oluştuğu sahada futbolcular düşe kalka mücadele verdi.

Müsabakada bazı futbolcular da sakatlanarak sedye ile oyun dışına alındı. Karşılaşmayı Beyşehir Belediyespor 2-0 kazanarak A Grubu'nda şampiyonluğunu ligin bitmesine iki hafta kala ilan etti.

[Fotoğraf: İHA]

Vücutları ve formaları çamura bulanan Beyşehir Belediyesporlu futbolcular müsabakanın ardından şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla yaşadı.

Antrenörleri havaya fırlatan futbolcular, atılan 2 gole ithafen iki kez çamura yatarak sevinç gösterisinde bulundu. Şampiyonluk sevinci soyunma odasında da devam etti.

[Fotoğraf: İHA]