Futbolcu Mert Hakan Yandaş tahliye edildi

9 Aralık 2025'ten bu yana tutuklu bulunan futbolcu Mert Hakan Yandaş ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı izlemek için Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, selefi Ali Koç ve kulüp yöneticileri ile çok sayıda futbolcu destek için adliyedeydi.

Savunmasını yapan mert Hakan Yandaş, suçlamaları kabul etmedi, "Bahis oynamadım kimseye de oynatmadım" dedi.

Diğer sanık Ersen Dikmen de kupon oynarken kesinlikle Mert Hakan Yandaş'tan bilgi almadığını söyledi. Mahkeme, Yandaş'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede; Yandaş ile Ersen Dikmen arasında yoğun para trafiği olduğu ve Dikmen'in parayı bahse yatırdığı öne sürülmüştü.

Yandaş'ın 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.