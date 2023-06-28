Futbolcu Joaquin Fernandez Moreno Trabzonspor için İstanbul'da

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama transfer ile ilgili açıklama yapıldı.
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno’nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Kamuoyuna duyuru— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 28, 2023
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno’nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/15tYqXV1X5
Joaquin Fernandez Moreno Trabzonspor için İstanbul'da
Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 27 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Joaquin Fernandez Moreno, İstanbul'a geldi.
Geçen sezon İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen serbest statüsündeki İspanyol oyuncu, başkent Madrid'den kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Joaquin Fernandez, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.