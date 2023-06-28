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Spor
TRT Haber 28.06.2023 15:21

Futbolcu Joaquin Fernandez Moreno Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu.

Futbolcu Joaquin Fernandez Moreno Trabzonspor için İstanbul'da

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama transfer ile ilgili açıklama yapıldı.

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno’nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Joaquin Fernandez Moreno Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 27 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Joaquin Fernandez Moreno, İstanbul'a geldi.

Geçen sezon İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen serbest statüsündeki İspanyol oyuncu, başkent Madrid'den kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Joaquin Fernandez, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

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