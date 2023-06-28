A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi'nde Japonya'ya 3-2 kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ilk maçında Japonya ile karşılaştı.

Japonya, Filenin Sultanları'nı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla millilerimiz ligdeki 3. mağlubiyetini aldı.

16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, Tayland'ın başkenti Bangkog'da gerçekleştirilen üçüncü haftadaki ikinci maçında 29 Haziran Perşembe günü ev sahibi ülkeyle karşılaşacak.

Salon: Bangkok

Japonya: Nishida, Ishikawa, Nagaoka, Yamada, Miyabe, Hayashi (Matsui, İnoue, Seki, İrisawa, Araki, Vada)

Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş (İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)

Setler: 25-23, 25-23, 21-25, 16-25, 15-9

Finaller ABD'de

2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi üçüncü haftasındaki maç programı şu şekilde:

29 Haziran:

Tayland-Türkiye

30 Haziran:

Brezilya-Türkiye

2 Temmuz:

Hırvatistan-Türkiye