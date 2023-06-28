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Spor
TRT SPOR 28.06.2023 14:28

Arda Güler Avrupa basınında

Arda Güler, Dünya basınını meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol gazetesi AS, Fenerbahçe'nin genç yıldızını manşetine taşıdı.

Arda Güler Avrupa basınında
[Fotograf: DHA]

Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Yönetimle görüşmelerini sürdüren genç yıldız, henüz kariyeriyle ilgili kararını vermedi.

18 yaşındaki oyuncu, dünya devlerinin radarına girmiş durumda.

Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Paris Saint-Germain ve Milan gibi kulüpler, Arda'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

İspanyol AS gazetesi, ilk sayfasını Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e ayırdı.

Haberde; Real Madrid'in milli futbolcu için istekli olduğu fakat Arda'nın daha fazla süre alma ihtimali olan Sevilla'yı tercih edebileceği belirtildi.

Eflatun beyazlıların, Arda Güler'i kadrosuna katıp yeniden Fenerbahçe'ye kiralayabileceği de haberin içeriğinde yer aldı.

Barcelona'nın ise bu transferde Real Madrid'in en büyük rakibi olacağı iddia edildi.

Serbest kalma bedeli 17 buçuk milyon avro olan milli futbolcu, geride kalan sezon forma giydiği 35 maçta 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Arda Güler, tatilinin ardından yönetimle bir kez daha bir araya gelerek nihai kararını verecek.

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