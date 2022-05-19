Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Açıklamasında, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz Ayşe Çağırır’ı gönülden kutluyor, 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde milletçe bizlere yaşattığı gurur için kendisine şükranlarımı sunuyorum. ifadelerine yer verildi.