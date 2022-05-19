Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 19:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay milli boksör Ayşe Çağırır'ı tebrik etti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Ayşe Çağırır’ı gönülden kutluyor, milletçe bizlere yaşattığı gurur için kendisine şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Açıklamasında, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz Ayşe Çağırır’ı gönülden kutluyor, 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde milletçe bizlere yaşattığı gurur için kendisine şükranlarımı sunuyorum. ifadelerine yer verildi.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz Ayşe Çağırır’ı gönülden kutluyor, #19Mayıs gibi anlamlı bir günde milletçe bizlere yaşattığı gurur için kendisine şükranlarımı sunuyorum. https://t.co/XgDVOqkx3N— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 19, 2022
Etiketler: Fuat Oktay Milli Sporcular
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