Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayşe Çağırır altın madalya kazandı
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, altın madalya kazandı.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.
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